Сирийские курды сообщили об отступлении турецких войск

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сирийские курды вынудили турецкие войска и "связанные с ними группировки" отступить, заявил РИА Новости представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман.
По его словам, турецкие солдаты и сирийские вооруженные оппозиционеры при поддержке ВВС пытались попасть в город Африн. При этом наносились ракетные удары. Однако Сирийские демократические силы ударили по пяти их позициям в этом районе, а также по трем в провинции Раджо СДС и по двум — в провинции Быльбыль.
"Те участки, на которые они перешли, они покинули", — утверждает собеседник агентства.
По его информации, во время боев были убиты 10 турецких солдат и около 20 протурецких повстанцев. "По некоторым данным, в Азаз (сирийский город под контролем оппозиции. — Прим. ред.) привезли 18 тел убитых боевиков", — сообщил Осман.
В субботу Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Сирийское правительство осудило действия Анкары.
По данным турецкого агентства Anadolu, подразделения ВС страны и отряды оппозиционной Свободной сирийской армии продвинулись вглубь Африна на пять километров, не встретив ожесточенного сопротивления сирийских курдов.
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