Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. Архивное фото

Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения начали операцию против террористов "Джебхат ан-Нусры"* в восточной части провинции Идлиб, сообщили в российском Минобороны.

Сирийская армия взяла в окружение более 1500 боевиков и приступила к их ликвидации. У террористов есть танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы.

Широкомасштабное наступление в провинции Идлиб началось в начале января. За прошедшие сутки подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела продвинулись на шесть километров на север от аэродрома Абу-Духур, который был под контролем террористов с сентября 2015 года.

От боевиков освободили 24 населенных пункта. До Идлиба — главного оплота "Джебхат ан-Нусры"* — остается менее 40 километров.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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