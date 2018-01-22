МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения начали операцию против террористов "Джебхат ан-Нусры"* в восточной части провинции Идлиб, сообщили в российском Минобороны.
Широкомасштабное наступление в провинции Идлиб началось в начале января. За прошедшие сутки подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела продвинулись на шесть километров на север от аэродрома Абу-Духур, который был под контролем террористов с сентября 2015 года.
От боевиков освободили 24 населенных пункта. До Идлиба — главного оплота "Джебхат ан-Нусры"* — остается менее 40 километров.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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