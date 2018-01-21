Лидер партии "Демократический союз" уверен в победе курдов в Африне

Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Лидер партии "Демократический союз" (PYD) Салех Муслим заявил, что уверен в победе курдов в сирийском Африне.

"Конечно, мы будем противостоять до конца, и мы уверены, что наш народ победит", — говорится в заявлении Салеха Муслима, поступившего в распоряжение РИА Новости.

"У нас нет иного пути, кроме как защищать себя и противостоять этим ужасным атакам", — добавил Салех Муслим.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

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