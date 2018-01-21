Курдские СМИ сообщают о десятках погибших и пострадавших в Африне

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В боевых действиях и при обстрелах в сирийском Африне пострадали десятки мирных жителей, сообщило курдское агентство Hawar.

Так, только при артиллерийском обстреле Африна погибли 11 мирных жителей, еще 16 получили ранения. Среди погибших — 33-летняя женщина по имени Рахаф, а также шестеро детей от одного до 17 лет.

При авиаударе по деревне Джильберах в районе Шерава трое местных жителей погибли, 11 получили ранения, сообщает Hawar со ссылкой на собственного корреспондента.

В свою очередь, местные жители сообщили РИА Новости, что в город Африн сейчас стекаются сотни мирных жителей из окрестных деревень, расположенных у линии фронта, чтобы найти убежище в административном центре кантона. Также ранее представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил на брифинге, что фиксируется поток беженцев, покидающих район Африна. В течение прошедших суток через контрольно-пропускные пункты военной полиции в зоне деконфликтации Телль-Рифъат проследовало более тысячи женщин и детей.

Ранее источник в совете кантона Африн сообщил РИА Новости, что в результате авиаударов погибли шесть мирных граждан, две девушки из женских сил курдских отрядов самообороны (YPJ) и один боец курдских сил самообороны.

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