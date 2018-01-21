Число пострадавших при обстреле турецких городов из Африна достигло 54

Начало операции Оливковая ветвь против сирийского курдского анклава Африн, на северо-западе Сирии. 20 января 2018

Начало операции Оливковая ветвь против сирийского курдского анклава Африн, на северо-западе Сирии. 20 января 2018

АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Один человек погиб и 46 пострадали в результате обстрела города Рейханлы провинции Хатай на юге Турции с территории сирийского Африна, кроме того, семь человек ранены в городе Килис, сообщили местные власти.

"По Рейханлы террористами PYD (курдской партии "Демократический союз". — Прим. ред.) было выпущено 11 ракет, девять из них разорвались на территории города", — говорится в заявлении администрации провинции Хатай.

Ранее в мэрии Рейханлы говорили об одном погибшем и 32 пострадавших от ракетных ударов.

По сообщению администрации Килиса, этот город также обстреляли с территории Африна. Здесь разорвались четыре ракеты.

Турция накануне начала против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь". Анкара подчеркнула, что ее действия направлены исключительно против террористов.

Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".

Россия по соображениям безопасности передислоцировала из региона группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели действия США, которые поставляли вооружение проамериканским формированиям.

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