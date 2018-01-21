РФ зафиксировала за сутки нарушения перемирия в двух сирийских провинциях

Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото

Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в течение суток фиксировал нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Идлиб, Деръа, а также пригороде Дамаска, заявил на брифинге представитель Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Российско-иранско-турецким совместным координационным центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Идлиб, Деръа и пригороде Дамаска – Восточной Гуте", — сказал он.

Евтушенко отметил, что в целом "обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, но имеет тенденцию к обострению на северо-западе Сирии".

Сирийские военнослужащие, наблюдающие за обстановкой в зоне деконфликтации "Телль-Рифъат", фиксируется поток беженцев, покидающих район Африна на севере провинции Алеппо, подчеркнул он.

"Мирные жители оставляют зону боевых действий и направляются в Телль-Аджар. Часть из них остается, а часть идет дальше в Алеппо. В течение прошедших суток через контрольно-пропускные пункты военной полиции в зоне деконфликтации Телль-Рифъат проследовало более тысячи женщин и детей", — добавил Евтушенко.

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