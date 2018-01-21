МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Односторонние действия США в Сирии привели Турцию в бешенство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Отвечая на вопрос, не может ли России быть выгодным в каком-то плане срыв американцами иранской сделки, поскольку США будут выглядеть тогда изолированными, Лавров сообщил, что "есть такая школа мысли не в российском руководстве".
В субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.
Ранее сообщалось, что советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в ходе телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Гербертом Макмастером призвал его прекратить оказывать поддержку силам самообороны сирийских курдов.
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