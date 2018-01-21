Совбез ООН в понедельник проведет консультации по ситуации в Сирии

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в понедельник Совбез ООН проведет консультации по ситуации в Сирии.

"Совет Безопасности ООН проведет завтра консультации по ситуации в Сирии. Франция, в частности, подчеркивает настоятельную необходимость обеспечения гуманитарного доступа", — заявил глава МИД в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Ле Дриан сообщил, что Франция просит созыва экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.

В субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Позже турецкий премьер Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции.

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