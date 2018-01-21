Курды показали на видео уничтожение турецкого танка в Африне

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Курдские ополченцы сняли на видео уничтожение турецкого танка в ходе боев на северо-западе Сирии. Ролик опубликован на YouTube-канале YPG Press Office.

На видеозаписи виден полет противотанковой ракеты, которую курды запустили по стоявшей на вершине соседнего холма турецкой бронетехнике. Боеприпас попал в цель, после чего на месте удара образовалось облако дыма.

Как сообщили СМИ, в ходе боев в воскресенье бойцы YPG уничтожили пять турецких танков в разных точках кантона Африн. Также командование организации заявило, что четверо турецких солдат и десять боевиков из поддерживаемых Турцией группировок вооруженной сирийской оппозиции были убиты.

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