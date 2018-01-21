США призывают Турцию к сдержанности в ходе операции в Африне

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости, Екатерина Соболь. Соединенные Штаты признают право Турции на защиту безопасности, но в рамках закона и соблюдая меры для избежания жертв среди гражданского населения, говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт.

Ранее Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17:00 мск. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в этом районе. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

"Соединенные Штаты очень обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии, особенно с бедственным положением мирных граждан, которые сейчас столкнулись с эскалацией боевых действий", — говорится в заявлении.

"Мы по-прежнему поддерживаем решение проблем в области безопасности Турции в рамках закона и как союзника НАТО и важного партнера в вопросе борьбы с ИГ*. Однако мы настоятельно призываем Турцию проявлять сдержанность и обеспечить все меры для того, чтобы ее военные операции оставались ограниченными по масштабам и продолжительности и были скрупулезными, чтобы избежать жертв среди гражданского населения", — отметила представитель Госдепа.

"Мы призываем все стороны сосредоточиться на достижении главной цели — победить ИГ*. Настало время для великих народов работать вместе, чтобы обеспечить мир и стабильность в Сирии", — заключила она.

По ее словам, эту позицию выразил госсекретарь США Тиллерсон в ходе вчерашнего разговора с турецким и российским коллегами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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