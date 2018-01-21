Тиллерсон обсудил с главами МИД Турции и России операцию в Африне

Турецкий военный из Свободной сирийской армии на позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Турецкий военный из Свободной сирийской армии на позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости, Екатерина Соболь. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил в субботу с главами МИД Турции и России Мевлютом Чавушоглу и Сергеем Лавровым ситуацию с военной операцией Турции в Сирии, заявила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Как рассказал сегодня госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своих вчерашних телефонных разговорах со своим турецким и Российским коллегой, Соединенные Штаты очень обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии", — говорится в заявлении.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

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