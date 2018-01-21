Бойцы курдского ополчения подбили пять турецких танков в Африне

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Бойцы курдского ополчения YPG уничтожили пять турецких танков в кантоне Африн, сообщило агентство Firat.

Так, один из танков подбили противотанковой ракетой в районе деревни Курдо района Бильбиль. Агентство распространило видеозапись атаки бойцов.

Кроме того, два танка уничтожили в деревне Дикметаш района Синдирес и еще два — в окрестностях города Тель-Рифат. По сообщению агентства, там идут наиболее ожесточенные бои между турецкой армией и курдским ополчением.

Турция накануне начала против курдских формирований операцию "Оливковая ветвь". Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами.

Дамаск осудил нападение Турции на город Африн, назвав это "агрессией".

Россия по соображениям безопасности передислоцировала из региона группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели действия Вашингтона, который поставлял проамериканским формированиям вооружение.

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