Турецкий военный из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Турецкий военный из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Курдские вооруженные формирования, против которых турецкая армия проводит операцию в сирийском Африне, используют гражданское население в качестве "живого щита", заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Террористы PYD/YPG (курдской партии "Демократический союз" и силы самообороны сирийских курдов) распространяют клевету об операции в Африне. Они выдают уничтоженных террористов за мирных жителей, при этом принуждают гражданское население становиться "живым щитом" на пути участников антитеррористической операции", — написал Чавушоглу в Twitter.

Он добавил, что операция направлена не против "сирийского народа и курдских братьев, а против террористов".

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

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