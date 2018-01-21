Турция и Иран обсудили по телефону Сирию, сообщили в Анкаре

АНКАРА, 21 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Главы генштабов Турции и Ирана Хулуси Акар и Мохаммад Хосейн Багери провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии, говорится в сообщении турецкого военного ведомства в воскресенье.
Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне.
Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.
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