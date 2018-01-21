В Турции считают, что экономика страны не пострадает от операции в Африне

АНКАРА, 21 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Операция ВС Турции против курдских вооруженных формирований в сирийском Африне не повлияет негативно на турецкую экономику, заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым в воскресенье.

"Операция не окажет негативного влияния на экономическую ситуацию в Турции. В стране все спокойно, жизнь течет в нормальном русле", — сказал Йылдырым журналистам.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

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