Комиссия сирийской оппозиции по переговорам в понедельник посетит Москву

КАИР, 21 янв — РИА Новости. Делегация комиссии сирийской оппозиции по переговорам (СКП) в понедельник 22 января посетит Москву и рассчитывает встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости член СКП Фирас аль-Халиди.

"Встреча с Лавровом завтра в 16:00, делегацию от оппозиции возглавит (глава СКП — ред.) Насер аль-Харири", — заявил аль-Халиди.

Ранее в воскресенье Сирийская комиссия по переговорам заявила в Twitter, что приняла приглашение МИД России приехать в Москву и встретиться с министрами обороны и иностранных дел РФ, а также комитетом парламента по международным делам.

Турне делегации СКП началось с Саудовской Аравии и Египта, где оппозиционеры встретились с главами МИД. После этого делегация посетила Нью-Йорк для встречи с генсеком ООН и побывала в ряде европейских стран. Ранее участник платформы "Каир" и СКП Джамаль Сулейман заявил, что СКП планирует визит в Россию для прояснения своей переговорной позиции до начала девятого раунда межсирийских переговоров под эгидой ООН, который планируется в Вене 25-26 января. Предыдущие восемь раундов прошли в Женеве.

По инициативе РФ также готовится конгресс национального диалога Сирии 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

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