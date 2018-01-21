В Турции раскритиковали планы Франции созвать заседание СБ ООН из-за Африна

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

АНКАРА, 21 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Намерение Франции созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за операции турецкой армии в сирийском Африне ставит ее на одну доску с террористами, заявил в воскресенье глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция просит созыва экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Сирии, в том числе в Африне.

"Если Франция или другая страна вынесет эту тему на Совбез ООН, она окажется в положении страны, которая стоит рядом с террористами. Мы не видим возможности выноса темы нашей операции в Африне в ООН", — сказал Чавушоглу, который находится в визитом в Багдаде. Трансляцию вел телеканал NTV.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

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