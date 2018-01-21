Курды сообщили об уничтоженных в Африне турецких солдатах и боевиках

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В ходе боев на северо-западе Сирии были убиты 4 турецких солдата и 10 протурецких боевиков, сообщило командование YPG.

"В результате столкновений в разных частях региона (Африн) было убито 10 членов захватнических банд, ранено 20 бандитов (имеется в виду члены вооруженной сирийской оппозиции, — ред.). Кроме того, 4 турецких солдата оккупантов были убиты и многие ранены в столкновениях в Бильбиле", — говорится в информационном сообщении YPG.

Ранее курдское ополчение сообщило, что его бойцы в ходе столкновений в воскресенье подбили 5 турецких танков в разных районах.

О своих потерях YPG сообщила только, что трое ее бойцов погибли в ходе столкновений в районе Джендерес (Cindirêsê).

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