ВВС Турции поразили 45 целей в Африне

Главное за 21 января 2018 года (6)

Турецкий военный из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Турецкий военный из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

АНКАРА, 21 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. ВВС Турции уничтожили в результате авиаударов в воскресенье 45 целей курдских формирований в сирийском Африне, говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба страны.

Среди уничтоженных целей — убежища, склады с оружием, огневые позиции. Удары наносили 32 самолета, которые благополучно вернулись на свои базы, заявили в генштабе.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Накануне в ней участвовали 72 самолета, были уничтожены 153 цели. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной фазы операции в Африне.

Власти Сирии осудили действия Анкары.

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