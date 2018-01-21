Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма

Турецкий военный из Свободной сирийской армии на позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Турецкий военный из Свободной сирийской армии на позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что нападение Турции на Африн связано с политикой Анкары, которая, по его словам, основана на поддержке террористических группировок.

Он отдельно подчеркнул, что позиция Турции хорошо известна, так как она с самого начала кризиса в арабской республике стала сотрудничать с различными экстремистскими формированиями.

Такое заявление, как сообщает агентство SANA, Асад сделал во время встречи с делегацией иранского Стратегического совета по внешним связям.

Анкара сотрудничает с альянсом вооруженной оппозиции "Свободная сирийская армия" (ССА). Агентство Anadolu в субботу сообщило, что в рамках операции против курдов в Сирии подразделения ВС Турции и отряды ССА продвинулись вглубь Африна на пять километров.

Турция накануне начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований, атаковав их с помощью авиации. Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами. В воскресенье военные перешли к наземной операции.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн.

По соображениям безопасности Россия передислоцировала из региона оперативную группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели провокационные действия США, которые поставляли вооружение проамериканским группировкам.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>