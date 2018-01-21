Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что нападение Турции на Африн связано с политикой Анкары, которая, по его словам, основана на поддержке террористических группировок.
Такое заявление, как сообщает агентство SANA, Асад сделал во время встречи с делегацией иранского Стратегического совета по внешним связям.
Анкара сотрудничает с альянсом вооруженной оппозиции "Свободная сирийская армия" (ССА). Агентство Anadolu в субботу сообщило, что в рамках операции против курдов в Сирии подразделения ВС Турции и отряды ССА продвинулись вглубь Африна на пять километров.
Турция накануне начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований, атаковав их с помощью авиации. Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами. В воскресенье военные перешли к наземной операции.
Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн.
По соображениям безопасности Россия передислоцировала из региона оперативную группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели провокационные действия США, которые поставляли вооружение проамериканским группировкам.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>