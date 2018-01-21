Сирийские курды рассказали, чего Турция добивается в Африне

На контрольном пункте возле сирийской деревни Кила, недалеко от границы с Турцией. 21 января 2018

На контрольном пункте возле сирийской деревни Кила, недалеко от границы с Турцией. 21 января 2018

КАИР, 21 янв — РИА Новости. Турция стремится к воссозданию Александреттского санджака — исторического района Османской империи — через проведение военной операции на севере Сирии, заявил РИА Новости представитель курдских отрядов самообороны (PYD) Нури Махмуд.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Позже турецкий премьер Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции.

"Сейчас они готовятся создать турецкие базы, и это станет проектом типа Александреттского санджака", — заявил Махмуд, сделав отсылку к району, вошедшему в состав Османской империи после завоевания Сирии, а затем после распада империи ставший частью французского мандата на Сирию в 1920 году.

По его словам, турецкие военные базируются в сирийских городах Аазаз, Эль-Баб и Джараблус, которые он назвал "некоторое время назад оккупированными". Турция в 2016 и 2017 году совместно с сирийской оппозицией вела в этих районах на севере Сирии операции против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Сирийское правительство ранее решительно осудило нападение Турции на город Африн, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.

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