Премьер Турции заявил, что Анкара поддерживает контакт с Дамаском по Африну

АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Анкара при посредничестве Москвы поддерживает контакт с Дамаском по операции в сирийском Африне, у России нет возражений против турецкого вмешательства, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

"С сирийским режимом мы общаемся посредством России. Свободная сирийская армия вместе с нашими подразделениями вошли в Африн. У России нет возражений относительно операции. Беспокойство Ирана мы устраняем", — цитирует премьера телеканал NTV.

Он добавил, что Анкара поддерживает также прямой контакт с Дамаском, но на "более низком уровне".

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции в Африне.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

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