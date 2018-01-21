Курды призвали Россию остановить турецкую военную операцию в Африне

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Представитель Северного Курдистана в Москве Роди Осман призвал Россию остановить военную операцию Турции против сирийских курдов, он сообщил об этом РИА Новости.

В воскресенье турецкие танки вошли в сирийский Африн и оказали поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований. Турецкая бронетехника не столкнулась с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, которые отходят от границы вглубь территории Сирии.

"Турецкие ВВС начали бомбить провинцию Булбул… Одобрение такой операции против Африна — большая ошибка. России необходимо остановить и отменить тот зеленый цвет на операцию, который дан Турции и не быть на стороне такого режима. Россия сама знает, что фашистский турецкий режим является очагом и пособником террористов", — сказал он.

Как отметил Осман, поддержка военной операции Турции и оккупация турецкими войсками Африна подвергает опасности жизнь около миллиона людей. По его словам, населению грозит массовое убийство военными Турции.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

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