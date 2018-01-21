МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сирийские войска в Идлибе выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Успех сирийской армии на юго-востоке провинции Алеппо начал развиваться после взятия 10 января авиабазы Абу-Духур на юго-востоке соседней провинции Идлиб, которая была захвачена в 2015 году боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.
* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.
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