В сирийском Идлибе окружили крупную группировку "ан-Нусры"*

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Штурмовые отряды правительственных войск Сирии под командованием генерала Хасана Сухела соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль, окружив крупную группировку боевиков, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Таким образом, отмечает ведомство, завершилось окружение крупной группировки террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* в восточной части провинции Идлиб.
В Минобороны также уточнили, что сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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