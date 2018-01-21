В сирийском Идлибе окружили крупную группировку "ан-Нусры"*

Артиллеристы сирийской армии стреляют с применением систем залпового огня Град на позициях в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Архивное фото

Артиллеристы сирийской армии стреляют с применением систем залпового огня Град на позициях в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Штурмовые отряды правительственных войск Сирии под командованием генерала Хасана Сухела соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль, окружив крупную группировку боевиков, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама — Алеппо, соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль", — говорится в сообщении.

Таким образом, отмечает ведомство, завершилось окружение крупной группировки террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* в восточной части провинции Идлиб.

В Минобороны также уточнили, что сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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