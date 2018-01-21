"Оливковая ветвь": Турция анонсировала наземную операцию в Сирии

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Наземная операция турецких вооруженных сил в сирийском Африне может быть начата в воскресенье, заявил в субботу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
"Сегодня (в субботу – ред.) наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра (в воскресенье – ред.), в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией", — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.
"Оливковая ветвь"
Турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заверил, что военные покинут Африн, как только операция достигнет намеченных целей.
"Эта операция направлена не против проживающих там наших туркменских, курдских и арабских братьев, а против террористических организаций. Она начата с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии и будет продолжаться на основе этих принципов. После того, как операция успешно достигнет поставленных целей, Турция оттуда уйдет", — заявил политик.
Курды готовы к самообороне
"Пока остальной мир будет на нас смотреть, мы не допустим, чтобы в истории появилась запись о том, как курды в Африне позволили оккупационной турецкой армии — новым османам — в сопровождении террористических группировок войти в город Африн без сопротивления", — сказал Хеду.
Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF), в свою очередь, отметили, что будут вынуждены обороняться, если Анкара начнет наступательную операцию в сирийском регионе Африн.
"В случае атаки у нас не останется другого выбора, кроме как защищать себя и наш народ, но мы заявляем перед лицом всего мира, что мы не имеем враждебных намерений против Турции, и предприняли бы только меры для обеспечения собственной обороны в случае враждебных операций против нашего народа", — говорится в распространенном командованием SDF заявлении.
"Мы призываем Турцию прекратить необоснованные угрозы, и мы призываем международное сообщество обеспечить условия, при которых все внимание будет уделено (борьбе с террористической группировкой — ред.) ИГ*, которая еще не побеждена, и достижению продолжительного политического урегулирования в Сирии, чтобы навсегда положить конец страданиям сирийского народа", — говорится в заявлении.
Позиция России
В военном ведомстве также отметили, что к проведению Турцией операции на севере Сирии привели бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с началом операции ВС Турции против формирований курдов в Африне.
"Тревожные новости из Сирии. Объявленное президентом Турции (Тайипом) Эрдоганом начало "антитеррористической операции" в Африне, конечно же, не может не вызывать ничего, кроме обеспокоенности", — написал Косачев в Facebook.
Он также отметил, что "кроме предсказуемых новых жертв в многомерном и запутанном конфликте, удары могут поставить под угрозу весь и без того хрупкий переговорный процесс, среди кураторов и гарантов которого и сама Турция". Сенатор также заявил, что "детонатором для активизации Турции стали вовсе не действия самих курдов: и здесь не обошлось без Вашингтона, который не особо скрывал свое взаимодействие с курдскими силовыми структурами".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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