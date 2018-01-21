"Оливковая ветвь": Турция анонсировала наземную операцию в Сирии

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Наземная операция турецких вооруженных сил в сирийском Африне может быть начата в воскресенье, заявил в субботу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Сегодня (в субботу – ред.) наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра (в воскресенье – ред.), в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией", — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.

"Оливковая ветвь"

Турецкий генштаб в минувшую субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против вооруженных формирований курдов в сирийском Африне. Операция стартовала в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

Турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заверил, что военные покинут Африн, как только операция достигнет намеченных целей.

"Эта операция направлена не против проживающих там наших туркменских, курдских и арабских братьев, а против террористических организаций. Она начата с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии и будет продолжаться на основе этих принципов. После того, как операция успешно достигнет поставленных целей, Турция оттуда уйдет", — заявил политик.

Курды готовы к самообороне

Курдский политик в регионе Рейзан Хеду в пятницу заявил РИА Новости, что силы самообороны готовы защищать Африн от турецких сил и не сдадут город без сопротивления.

"Пока остальной мир будет на нас смотреть, мы не допустим, чтобы в истории появилась запись о том, как курды в Африне позволили оккупационной турецкой армии — новым османам — в сопровождении террористических группировок войти в город Африн без сопротивления", — сказал Хеду.

Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF), в свою очередь, отметили, что будут вынуждены обороняться, если Анкара начнет наступательную операцию в сирийском регионе Африн.

"В случае атаки у нас не останется другого выбора, кроме как защищать себя и наш народ, но мы заявляем перед лицом всего мира, что мы не имеем враждебных намерений против Турции, и предприняли бы только меры для обеспечения собственной обороны в случае враждебных операций против нашего народа", — говорится в распространенном командованием SDF заявлении.

"Мы призываем Турцию прекратить необоснованные угрозы, и мы призываем международное сообщество обеспечить условия, при которых все внимание будет уделено (борьбе с террористической группировкой — ред.) ИГ*, которая еще не побеждена, и достижению продолжительного политического урегулирования в Сирии, чтобы навсегда положить конец страданиям сирийского народа", — говорится в заявлении.

Позиция России

В Минобороны России сообщили, что "для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих" оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из Африна в район Тель-Аджар.

В военном ведомстве также отметили, что к проведению Турцией операции на севере Сирии привели бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с началом операции ВС Турции против формирований курдов в Африне.

"Тревожные новости из Сирии. Объявленное президентом Турции (Тайипом) Эрдоганом начало "антитеррористической операции" в Африне, конечно же, не может не вызывать ничего, кроме обеспокоенности", — написал Косачев в Facebook.

Он также отметил, что "кроме предсказуемых новых жертв в многомерном и запутанном конфликте, удары могут поставить под угрозу весь и без того хрупкий переговорный процесс, среди кураторов и гарантов которого и сама Турция". Сенатор также заявил, что "детонатором для активизации Турции стали вовсе не действия самих курдов: и здесь не обошлось без Вашингтона, который не особо скрывал свое взаимодействие с курдскими силовыми структурами".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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