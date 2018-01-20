МИД Ирана предупредил о последствиях любой военной операции в Сирии

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

СОЧИ, 20 янв — РИА Новости. Помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари заявил, что любые события на земле в Сирии могут сказаться на проведении конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

"События на земле в Сирии, конечно, негативно или позитивно могут сказаться на конгрессе. Мы желаем, чтобы гаранты учли это и создали необходимую атмосферу. Любая военная операция, которая может негативно или позитивно сказаться на конгрессе в Сочи, должна быть в лучшей форме упорядочена со стороны стран-гарантов. Надеемся, что такая военная операция не произойдет", — заявил Ансари журналистам после завершения встречи по подготовке конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

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