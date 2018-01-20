Глава Генштаба Турции обсудил с коллегами из России и США операцию в Африне

Турецкие военные из Свободной сирийской армии на позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Турецкие военные из Свободной сирийской армии на позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Глава Генштаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и главой Комитета начальников штабов Пентагоном Джозефом Данфордом перед началом операции в сирийском районе Африн, говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Ранее в субботу Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против вооруженных формирований курдов в сирийском Африне. По заявлению Турции, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Цель операции — "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета".

"Перед началом операции "Оливковая ветвь" генерал Акар провел отдельные телефонные переговоры с главами генштабов ВС России и США по их запросам", — говорится в сообщении турецкого Генштаба.

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