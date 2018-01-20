США призвали Турцию и сирийских курдов избегать насилия

Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости, Екатерина Соболь. США признают озабоченность Турции, связанную с ситуацией на сирийско-турецкой границе, но призывают воздержаться от насилия и сосредоточится на борьбе с террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), сообщил РИА Новости представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Галлоуэй.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африна на северо-западе Сирии. Отряды "Свободной сирийской армии" в свою очередь объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD ("Демократический союз").

Ранее сообщалось, что советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в ходе телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Гербертом Макмастером призвал его прекратить оказывать поддержку силам самообороны сирийских курдов.

"Мы признаем озабоченность Турции в части безопасности из-за РПК (рабочая партия Курдистана — ред.), которая признана в США и Турции террористической организацией. США не оказывают никакой поддержки РПК", — отметил Рэнкайн-Галлоуэй.

Он добавил, что США призывают "все стороны избегать эскалации и сосредоточиться на самой важной задаче — победить ИГ*". Представитель военного ведомства также подчеркнул, что "силы коалиции, возглавляемой США, не ведут операции в Африне, поскольку они ориентированы на военные операции против ИГ*".

*Запрещенная в России террористическая группировка.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>