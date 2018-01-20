АНКАРА, 20 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкая авиация нанесла удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на военные источники.
Отмечается, что аэродром был среди 113 целей, намеченных для атаки в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.
Ранее в субботу Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17:00 мск. По данным турецкого Генштаба, в ней участвовали 72 самолета. Были поражены 108 из 113 намеченных целей. Целью операции названа "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета".
Минобороны России, в свою очередь, сообщило о выводе военных из зоны конфликта в целях обеспечения их безопасности. Анкара пообещала информировать Москву и Дамаск о ходе операции в Африне.
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