ВВС Турции разбомбили аэродром, через который США поставляли оружие курдам

Начало операции Оливковая ветвь против сирийского курдского анклава Африн, на северо-западе Сирии. 20 января 2018

Начало операции Оливковая ветвь против сирийского курдского анклава Африн, на северо-западе Сирии. 20 января 2018

АНКАРА, 20 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкая авиация нанесла удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что аэродром был среди 113 целей, намеченных для атаки в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.

Ранее в субботу Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17:00 мск. По данным турецкого Генштаба, в ней участвовали 72 самолета. Были поражены 108 из 113 намеченных целей. Целью операции названа "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета".

Минобороны России, в свою очередь, сообщило о выводе военных из зоны конфликта в целях обеспечения их безопасности. Анкара пообещала информировать Москву и Дамаск о ходе операции в Африне.

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