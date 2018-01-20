Более 70 турецких самолетов, бомбивших сирийский Африн, вернулись на базы

Турецкие военные из Свободной сирийской армии на позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Турецкие военные из Свободной сирийской армии на позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

АНКАРА, 20 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Более 70 турецких военных самолетов, наносивших удары по объектам курдских вооруженных формирований в сирийском Африне, вернулись на свои базы после успешного выполнения задания, сообщил генштаб Турции в субботу.

Ранее в субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.

"Удары по объектам террористов наносились в семи районах Африна, где были поражены 108 целей. Участвовавшие в операции 72 самолета ВВС Турции благополучно вернулись на свои базы", — говорится в сообщении.

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