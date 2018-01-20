В МИД Турции пригласили послов Великобритании, Франции и Китая

АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Послы Великобритании, Франции и Китая приглашены в МИД Турции для информирования о начале операции в сирийском Африне, сообщил журналистам источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Послы Великобритании, Франции и Китая в Турции приглашены в МИД с целью информирования о последних событиях в Африне", — сообщил источник.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.

Ранее дипломатический источник сообщил о приглашении послов РФ и Ирана, а также временного поверенного в делах США для информирования об операции. Посольство РФ в Анкаре подтвердило факт приглашения российского посла в Турции Алексея Ерхова.

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