Анкара пообещала информировать Москву о ходе операции в Африне

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

АНКАРА, 20 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция продолжит информировать Россию и другие заинтересованные страны о ходе операции в сирийском Африне, заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отметив, что важно сохранить территориальную целостность САР.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.

"Цели поражаются с воздуха и с земли. Мы делаем все шаги, консультируясь с партнерами. Что касается реакции в регионе, то Сирия, понятно, будет выступать против. Россия уже выступила с заявлениями. Мы информируем Россию и другие заинтересованные страны обо всех наших шагах, и будем продолжать их информировать. Мы предупреждали о своем беспокойстве, наши цели ясны. Удары нацелены только на террористов", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

При этом он добавил, что "важно сохранить территориальную целостность Сирии".

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