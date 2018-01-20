Чавушоглу: Турция начала операцию в Африне на основе международного права

Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Турция начала операцию в сирийском Африне на основе международного права и права на самооборону в соответствии с Уставом ООН, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в соответствии со своими правами, вытекающими из международного права и права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН. Операция не направлена на гражданских лиц и невинных сирийцев. Он направлена только на террористические группы – ИГ* (запрещена в РФ – ред.), силы самообороны сирийских курдов (YPG) и курдскую партию "Демократический союз" (PYD)", — написал Чавушоглу в Twitter

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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