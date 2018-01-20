Посольство России получило приглашение в МИД Турции из-за операции в Африне

АНКАРА, 20 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Посольство РФ в Анкаре подтвердило приглашение посла Алексея Ерхова в турецкое внешнеполитическое ведомство для информирования о начале операции в сирийском Африне, заявила в субботу РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
Ранее о приглашении в МИД Турции послов РФ, Ирана и повершенного в делах США для информирования о начале операции в Африне сообщил дипломатический источник в Анкаре.
"Факт вызова в МИД подтверждаем. В турецком дипведомстве до нас была доведена информация для передачи российским властям", — сказала собеседница агентства.
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