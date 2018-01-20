Посольство России получило приглашение в МИД Турции из-за операции в Африне

Турецкие военные из Свободной сирийской армии на позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Турецкие военные из Свободной сирийской армии на позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

АНКАРА, 20 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Посольство РФ в Анкаре подтвердило приглашение посла Алексея Ерхова в турецкое внешнеполитическое ведомство для информирования о начале операции в сирийском Африне, заявила в субботу РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.

Ранее о приглашении в МИД Турции послов РФ, Ирана и повершенного в делах США для информирования о начале операции в Африне сообщил дипломатический источник в Анкаре.

"Факт вызова в МИД подтверждаем. В турецком дипведомстве до нас была доведена информация для передачи российским властям", — сказала собеседница агентства.

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