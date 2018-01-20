Чавушоглу провел переговоры с Тиллерсоном после начала операции в Африне

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном после начала операции в сирийском Африне.

"Мы ожидаем, что настоящие партнеры будут рядом с нами, а не с террористами. Мы об этом сказали Тиллерсону в сегодняшнем разговоре", — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Ранее об этих переговорах сообщил журналистам дипломатический источник в Анкаре, который добавил, что разговор состоялся по запросу американской стороны.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>