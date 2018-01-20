Десять мирных жителей ранены в результате турецких авиаударов по Африну

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Десять мирных жителей ранены в результате турецких авиаударов по сирийскому Африну, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в совете кантона Африн.
Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.
"По последним данным, десять человек были ранены, в том числе трое получили тяжелые ранения. Среди раненых также двое детей", — сообщили в совете курдского кантона.
Городские власти призвали жителей сдавать кровь для пострадавших.
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