Генштаб ВС Турции сообщил о 108 целях, пораженных в сирийском Африне

Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

АНКАРА, 20 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие ВС после начала операции в сирийском Африне поразили 108 целей из 113 намеченных, сообщил генштаб ВС страны в субботу.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.

"На 18.30 (мск) из намеченных 113 целей, принадлежащих террористической организации курдской сирийской партии "Демократический союз" (PYD), уничтожены 108. Все погибшие и раненые, доставленные в больницы, являются членами террористических организаций", — говорится в сообщении турецкого генштаба.

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