Россия возложила ответственность за кризис в Африне на США

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кризисная ситуация на северо-западе Сирии, где Турция начала операцию против курдов, сложилась из-за американских провокаций, заявили в Минобороны России.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.

"Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что "крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах "пограничных сил" и другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков".

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