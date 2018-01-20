Россия возложила ответственность за кризис в Африне на США

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кризисная ситуация на северо-западе Сирии, где Турция начала операцию против курдов, сложилась из-за американских провокаций, заявили в Минобороны России.
"Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что "крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах "пограничных сил" и другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков".
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