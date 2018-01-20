Клинцевич рассказал, как Россия отреагирует на обострение ситуации в Африне

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В случае начала военного конфликта Турции и Сирии дислоцированные на территории САР ВС РФ не будут принимать в нем участие, это не предусмотрено нынешними международными договорами России и Сирии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.

"Россия не будет вмешиваться военным путём, этого наши договоры не предусматривают", — сказал Клинцевич.

При этом он считает, что в условиях начатой Турцией операции военный конфликт Анкары и Дамаска является практически неизбежным.

"Очень велика вероятность того, что сирийские ВС будут вынуждены защищать суверенитет страны", — заявил сенатор.

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