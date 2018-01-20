Россия потребует в ООН прекращения операции Турции в сирийском Африне

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия будет оказывать Сирии, на территории которой Турция начала военную операцию, дипломатическое содействие, будет поддерживать в ООН требование к Турции прекратить её, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"В ООН не только Сирия будет требовать прекращения этой операции. Россия поддержит эти требования и будет оказывать Сирии дипломатическое содействие", — сказал Клинцевич.
По его словам, турецкая операция в Африне грубо нарушает суверенитет Сирии.
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