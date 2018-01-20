Россия потребует в ООН прекращения операции Турции в сирийском Африне

Регион Африн в Сирии виднеется из турецкого города Хасса. 20 января 2018

Регион Африн в Сирии виднеется из турецкого города Хасса. 20 января 2018

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия будет оказывать Сирии, на территории которой Турция начала военную операцию, дипломатическое содействие, будет поддерживать в ООН требование к Турции прекратить её, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly "Оливковая ветвь" против сирийских курдов: Турция начала военную операцию в Африне

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.

"В ООН не только Сирия будет требовать прекращения этой операции. Россия поддержит эти требования и будет оказывать Сирии дипломатическое содействие", — сказал Клинцевич.

По его словам, турецкая операция в Африне грубо нарушает суверенитет Сирии.

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