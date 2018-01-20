Минобороны приказало российским военным покинуть район Африн

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российское командование в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в Африне, где Турция проводит операцию против курдов, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что "для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих" оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из Африна в район Тель-Аджар.
Центр примирения продолжает непрерывный мониторинг обстановки в зоне деэскалации Тель-Рифат, чтобы оперативно оказывать помощь мирному населению, покидающему районы боевых действий, говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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