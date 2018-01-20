Минобороны приказало российским военным покинуть район Африн

Турецкие самолеты начали операцию Оливковая ветвь против сирийского курдского анклава Африн, на северо-западе Сирии. 20 января 2018

Турецкие самолеты начали операцию Оливковая ветвь против сирийского курдского анклава Африн, на северо-западе Сирии. 20 января 2018

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российское командование в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в Африне, где Турция проводит операцию против курдов, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что "для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих" оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из Африна в район Тель-Аджар.

Центр примирения продолжает непрерывный мониторинг обстановки в зоне деэскалации Тель-Рифат, чтобы оперативно оказывать помощь мирному населению, покидающему районы боевых действий, говорится в сообщении.

Турецкий Генштаб объявил, что операция "Оливковая ветвь" началась в 17:00 мск. Она направлена против сирийской курдской партии "Демократический союз", сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает связанными с запрещенной Рабочей партией Курдистана, и "Исламского государства"*. Целью операции называется "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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