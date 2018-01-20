Генштаб Турции объявил о начале операции в Африне

АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Генштаб Турции объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Операция "Оливковая ветвь" началась в 17.00 мск.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly "Оливковая ветвь" против сирийских курдов: Турция начала военную операцию в Африне

"С целью обеспечения стабильности и безопасности на наших границах и в регионе ВС Турции 20 января в 17.00 начали операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна против террористических организаций (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) РПК, сирийской курдской партии "Демократический союз", сил самообороны сирийских курдов (YPG) и ИГ* (запрещена в РФ — ред.)", — говорится в заявлении.

По информации турецкого генштаба, целью операции является "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета". Как отмечает военное ведомство, атакам подвергаются только "объекты террористов, при этом оказывается максимальная чувствительность к мирному населению".

Ранее в субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в сирийском Африне. Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили, что будут вынуждены обороняться, если Анкара начнет наступательную операцию в сирийском регионе Африн.

* Террористическая группировка, запрещенная в России