Генштаб Турции объявил о начале операции в Африне

АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Генштаб Турции объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Операция "Оливковая ветвь" началась в 17.00 мск.
По информации турецкого генштаба, целью операции является "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета". Как отмечает военное ведомство, атакам подвергаются только "объекты террористов, при этом оказывается максимальная чувствительность к мирному населению".
Ранее в субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в сирийском Африне. Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили, что будут вынуждены обороняться, если Анкара начнет наступательную операцию в сирийском регионе Африн.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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