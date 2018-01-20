В Минобороны ответили на обвинения в адрес Дамаска о применении химоружия

Эксперт из миссии ООН в Сирии обследует гильзу от снаряда в пригороде Дамаска. Архивное фото

Эксперт из миссии ООН в Сирии обследует гильзу от снаряда в пригороде Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при это они ни разу не были подтверждены фактами, заявили в Минобороны РФ.

В пятницу в госдепе США заявили, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

"Все продолжающиеся попытки США обвинить сирийские власти в использовании отравляющих веществ в ходе боевых действий против так называемой "оппозиции", опираются исключительно на слухи соцсетей, свидетельства боевиков и ни разу не были подтверждены фактами", — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что "это в полной мере относится и к поддержанным США результатам так называемого "дистанционного расследования" событий в сирийском Хан-Шейхуне, выводы которого сделаны на основе данных соцсетей, взаимопротиворечащих "свидетельствах" из сомнительных источников и нарушающих элементарные законы физики".

В Минобороны также напомнили, что именно "по инициативе президента РФ весь имевшийся у сирийских властей арсенал боевых химических веществ еще в 2014 году был вывезен из страны для последующего уничтожения".

При этом в ведомстве отметили, что "администрация США в лучшем случае не проявляет никакого интереса, а зачастую попросту "игнорирует" объективные факты применения террористами в ходе боевых действий против сирийской правительственной армии и мирного населения боевых отравляющих веществ".

В Минобороны также подчеркнули, что "следуя своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия, Российская Федерация досрочно завершила уничтожение всего имевшегося арсенала боевых отравляющих веществ".

"В то время как США под надуманными предлогами сначала приостановили, а теперь прекратили "за отсутствием финансирования" выполнение своих обязательств, сохраняя в боеготовом состоянии около 10% своего арсенала отравляющих веществ и специальных боеприпасов", говорится в сообщении.

В Минобороны также назвали обвинения в адрес России голословными", а также подчеркнули, что прежде чем "осуждать кого-то на международных форумах, американским партнерам следует самим быть, а не казаться примером для всего мирового сообщества по ответственному отношению к выполнению требований Конвенции о запрещении химоружия".

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

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