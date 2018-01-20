Турция наносит удары по позициям сирийских курдов в районе Африн

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции. Архивное фото

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции. Архивное фото

АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Турции подвергли 19-20 января обстрелу позиции сил сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии, сообщил в субботу турецкий генштаб.

"В ответ на провокационные обстрелы террористов PYD (курдской партии "Демократический союз") из приграничного района Африн ВС Турции 19-20 января нанесли серию ударов по объектам террористов на севере Сирии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия турецкой армии основаны на праве Турции на самооборону.

Как сообщил ранее РИА Новости источник в силах самообороны сирийских курдов (YPG), в пятницу атаке подверглись несколько населенных пунктов. По его словам, более 70 ракетных снарядов, запущенных турецкой артиллерией из Хатая на юге Турции, упали на город Раджу и соседние города, что привело к большому материальному ущербу.

В минувшую среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности и в последние дни неоднократно производила обстрелы позиций YPG на приграничной территории.