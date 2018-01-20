Российские военные помогли эвакуировать мирных жителей из пригорода Дамаска

ДАМАСК, 20 янв — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии продолжают гуманитарную эвакуацию из Восточной Гуты. В ночь с пятницы на субботу совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем они помогли вывезти еще 10 человек из подконтрольного оппозиции населенного пункта Дума.

Среди вывезенных из Восточной Гуты — три ребенка, которые были госпитализированы в срочном порядке.

Эвакуированные из Восточной Гуты сирийцы сообщили, что гражданское население в этой зоне деэскалации голодает. При этом боевики вооруженной оппозиции препятствуют переходу людей в подконтрольные правительственным войскам районы, чтобы сохранить остатки своего авторитета перед другими группировками. "Мы два года просили нас отпустить, но группировки были непреклонны", — сообщила журналистам Акра Мухаммед, мать ребенка с тяжелой травмой головы, которой удалось вывезти его после продолжительных переговоров Центра с главарями боевиков.

Гуманитарная эвакуация из Восточной Гуты продолжится, заверил журналистов начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко. "Мы прилагаем большие усилия, чтобы вывести других из Восточной Гуты в лечебные учреждения", — сказал он.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами — гарантами перемирия в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. Данную зону контролируют оппозиционные вооруженные формирования "Джейш аль-Ислам".

Первая гуманитарная акция подобного рода завершилась 29 декабря. Тогда представителям ЦПВС удалось вывезти 111 человек. Процесс вывода гражданских лиц из Восточной Гуты был начат после долгих переговоров между правительством Сирии и лидерами боевиков. Ключевую роль в переговорах сыграли российские военные из ЦПВС: они выступили в качестве координаторов переговорного процесса и гаранта безопасности всех сторон.

Сотрудники ЦПВС продолжают выполнять поставленные перед ними задачи после завершения военной кампании в Сирии. Сейчас основные усилия российских военных сконцентрированы на помощи возвращающимся в свои дома беженцам и выводе гражданских лиц из зон деэскалации.

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