ДАМАСК, 20 янв — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии продолжают гуманитарную эвакуацию из Восточной Гуты. В ночь с пятницы на субботу совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем они помогли вывезти еще 10 человек из подконтрольного оппозиции населенного пункта Дума.
Эвакуированные из Восточной Гуты сирийцы сообщили, что гражданское население в этой зоне деэскалации голодает. При этом боевики вооруженной оппозиции препятствуют переходу людей в подконтрольные правительственным войскам районы, чтобы сохранить остатки своего авторитета перед другими группировками. "Мы два года просили нас отпустить, но группировки были непреклонны", — сообщила журналистам Акра Мухаммед, мать ребенка с тяжелой травмой головы, которой удалось вывезти его после продолжительных переговоров Центра с главарями боевиков.
Гуманитарная эвакуация из Восточной Гуты продолжится, заверил журналистов начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко. "Мы прилагаем большие усилия, чтобы вывести других из Восточной Гуты в лечебные учреждения", — сказал он.
Первая гуманитарная акция подобного рода завершилась 29 декабря. Тогда представителям ЦПВС удалось вывезти 111 человек. Процесс вывода гражданских лиц из Восточной Гуты был начат после долгих переговоров между правительством Сирии и лидерами боевиков. Ключевую роль в переговорах сыграли российские военные из ЦПВС: они выступили в качестве координаторов переговорного процесса и гаранта безопасности всех сторон.
Сотрудники ЦПВС продолжают выполнять поставленные перед ними задачи после завершения военной кампании в Сирии. Сейчас основные усилия российских военных сконцентрированы на помощи возвращающимся в свои дома беженцам и выводе гражданских лиц из зон деэскалации.
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