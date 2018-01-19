БЕЙРУТ, 19 янв — РИА Новости. Бойцы курдских сил самообороны (КСС) убили четверых турецких военнослужащих в пограничной зоне после того, как те попытались проникнуть вглубь сирийской территории, сообщает ливанский телеканал Аль-Маядин со ссылкой на собственный курдский источник.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что Турция перебросила силы спецназа в районы Хасса и Кырыкхан провинции Хатай.

По данным телеканала, бой с турецкими военными, которые продвигались в сопровождении отряда специального назначения, завязался в районе пограничного поселения Бюльбюль, на территории, подконтрольной КСС.

Накануне Генштаб Турции распорядился привести войска на границе в состояние повышенной боеготовности на случай операции в Африне.

Курдский политик в регионе Рейзан Хеду, в свою очередь, сообщил в беседе с РИА Новости, что курды в Африне на севере Сирии готовы к обороне в случае начала операции турецкой армии против вооруженных формирований сирийских курдов.

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад позже заявил, что сирийские войска ответят соответствующим образом на агрессию Турции на севере страны, а ПВО готовы сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>