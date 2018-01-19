Лавров прокомментировал сообщения о выводе российских войск из Африна‍

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции. Архивное фото

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции. Архивное фото

ООН, 19 янв — РИА Новости. Сообщения о выводе российских военных из сирийского Африна были опровергнуты, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

"Эти сообщения потом были опровергнуты", — сказал глава МИД РФ, отвечая на просьбу СМИ прокомментировать сообщения о выводе российских наблюдателей из Африна.

Турецкое агентство Anadolu ранее сообщило, что российские военнослужащие покидают сирийский Африн, где ВС Турции планируют начать операцию против сил сирийских курдов.

Турецкие СМИ в течение нескольких дней сообщают об обстреле со стороны ВС Турции подконтрольной курдскому "Демократическому союзу" территории в районе сирийского Африна. Турция также направила очередную колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией.

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