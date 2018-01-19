Лавров: коалиция по-прежнему не борется с "Джебхат ан-Нусрой"* в Сирии

ООН, 19 янв — РИА Новости. Коалиция во главе с США по-прежнему не борется с "Джебхат ан-Нусрой"* (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

"Возвращаясь к Сирии, я уже многие годы, начиная с того периода, когда этот конфликт разразился, с Джоном Керри (экс-госсекретарь США — ред.) разговаривал об имеющихся фактах, что коалиция Соединенных Штатов не трогает "Джебхат ан-Нусру"*. До сих пор коалиция, возглавляемая Вашингтоном, с "Джебхат ан-Нусрой"* не борется", — сказал Лавров.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действует без разрешения властей страны.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны.

* Запрещенная в России террористическая группировка.