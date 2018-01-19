Лавров: коалиция по-прежнему не борется с "Джебхат ан-Нусрой"* в Сирии

ООН, 19 янв — РИА Новости. Коалиция во главе с США по-прежнему не борется с "Джебхат ан-Нусрой"* (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.
Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действует без разрешения властей страны.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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