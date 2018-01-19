Эксперт: США считают главными противниками в Сирии Иран и Россию, а не ИГ*

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Новая оборонная стратегия США делает невозможным совместную борьбу Вашингтона и Москвы в сфере борьбы с терроризмом, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

В пятницу США опубликовали новую оборонную стратегию. Согласно документу, соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания национальной безопасности США.

"Такое заявление практически ставит вне игры наши надежды на то, что нам удастся найти с Вашингтоном какое-то согласие по поводу борьбы с международным терроризмом. Для американцев сейчас это не главное. Они в принципе это заявили, что мы (Россия — ред.) неправильно себя ведем, рушим их однополярный мир, поэтому главный противник — это Россия… Конечно, она (стратегия — ред.) просто делает невозможным согласие в данном вопросе", — сказал РИА Новости эксперт.

По словам собеседника агентства, понятно, что главным фронтом борьбы с терроризмом сейчас является Сирия. Он отметил, что в Сирии с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) воевала, как было заявлено, международная коалиция во главе с США, но на самом деле постоянно присутствовали только Соединенные Штаты.

"Понятно было, что главными противниками в Сирии США считают не ИГИЛ*, а Иран, сирийские власти и Россию. Это постоянно проявлялось", — добавил Суздальцев.

По мнению эксперта, у России есть своя оборонная стратегия, которую страна выполняет. Он отметил, что РФ не собирается вступать с США в гонку вооружений и вступать в военное противостояние с Вашингтоном. По его словам, "у России, в отличие от США, нет целей мирового господства".

Как отметил собеседника агентства, США, принимая, в частности, новую оборонную стратегию, пытаются навязать России противостояние, как это было в годы "холодной войны", однако Москва не идет на этот шаг.

"Они нам пытаются навязать противостояние, как когда-то было в рамках "холодной войны". Да, (США) пытаются втянуть в глобальное противостояние. Но мы на это не идем", — подчеркнул эксперт.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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